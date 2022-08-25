Осадков в столице 26 августа не ожидается.

Перед выходными, 26 августа, в Киеве будет жаркая и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +19°, а в течение дня поднимется до +31°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер 26 августа будет восточный, его скорость составит 1,6 - 3,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +29°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +30°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Тернополе 26 августа ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будетоблачно с прояснениями, ночью +21°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+28°.

В Одессе 26 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +32°.

Вас также могут заинтересовать новости: