На дорогах столицы дежурит спецтехника гидротехнических служб и более 300 дорожников.

Днем во вторник, 20 июля, Киев накрыл ливень с грозой.

Как сообщается на официальном канале КГГА в Telegram, на дорогах столицы дежурит спецтехника гидротехнических служб и более 300 дорожников.

"Устранять последствия непогоды готовы 13 бригад гидрослужб и 37 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" – всего 315 работников дорожно-эксплуатационных предприятий", - говорится в сообщении.

К работе привлечена и специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы.

Коммунальщики постоянно мониторят ситуацию на дорогах и просят граждан обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" (тел: 284-74-19) в случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах.

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Напомним, в среду, 21 июля в Киеве весь день ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

В течение дня ожидается дождь, временами с грозой, ближе к вечеру - ливень. Дополнит погодную картину ветер северо-восточного и северного направлений, который будет дуть со скоростью до 7,8 м/с.

Атмосферное давление будет на уровне 740-742 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Денис Прядко