Сегодня в Украине ожидаются грозы, значительные дожди, местами град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометцентра, 20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ривненской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый
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Также 20 июля в Ривненской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 20 июля
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +14°, днем +21°, дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +22°, пасмурно, небольшой дождь.
В Хмельницком сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.
В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.
В Виннице сегодня будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+32°, небольшая облачность.
В Одессе 20 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.
В Херсоне во вторник ночью +22°, днем +37°, почти безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.
В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, почти безоблачно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +20°...+34°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.
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