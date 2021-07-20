Осадки ожидаются по всей стране, кроме юго-восточной части.

Сегодня в Украине ожидаются грозы, значительные дожди, местами град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ривненской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый

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Также 20 июля в Ривненской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 20 июля

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +22°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.

В Виннице сегодня будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+32°, небольшая облачность.

В Одессе 20 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.

В Херсоне во вторник ночью +22°, днем +37°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.

В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +20°...+34°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.

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Автор: Екатерина Лиманская