По словам официальных лиц, "большинство домов и построек" в Литтоне разрушено, сгорело 90% населенного пункта.

Лесной пожар, начавшийся после трех дней рекордной жары, уничтожил большую часть городка Литтон в Британской Колумбии на западе Канады.

Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает Reuters.

Вчера власти издали новые приказы об эвакуации, поскольку в провинции продолжают распространяться лесные пожары.

Более 1 000 жителей Литтона и его окрестностей покинули свои дома еще поздно вечером в среду, когда местность внезапно охватило стремительно разрастающееся пламя. Причина возгорания устанавливается.

Местные СМИ пишут о погибшей в результате пожара паре - 60-летних муже и жене. Однако Reuters пока не удалось подтвердить эту информацию.

По словам официальных лиц, "большинство домов и построек" в Литтоне уничтожено, сгорело 90% населенного пункта, а некоторые жители пропали без вести.

Пожар также серьезно повредил гидроэлектростанции в Британской Колумбии и автомагистрали: подъезд к Литтону по дороге ограничен.

За последние 24 часа в провинции зарегистрировали 62 новых пожара.

Рекордная жара и лесные пожары в Канаде

В последнюю неделю в Северной Америке резко увеличилось количество смертей на фоне сильнейшей за всю историю аномальной жары, а в канадской провинции Британская Колумбия вспыхнули масштабные лесные пожары.

Читайте такжеВ Якутии из-за масштабных лесных пожаров трасса стала похожа на "портал в ад" (видео)Во вторник, 29 июня, в Литтоне был установлен новый температурный рекорд страны - 49,6 градуса по Цельсию. Предыдущий максимум в Канаде, известной своими холодными зимами, составлял 45 градусов по Цельсию и был установлен в Саскачеване в 1937 году.

Кроме того, в среду, 30 июня, в районе Литтона наблюдались сильные порывы ветра - до 71 км/ч, что привело к распространению огня.

К тому времени в Британской Колумбии зарегистрировали по меньшей мере 486 внезапных смертей за пять дней. Это число почти в три раза превышает обычное количество смертей, наблюдаемое в провинции за тот же временной отрезок.

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Перевод: Катерина Комолова