Лесной пожар возник утром 30 декабря недалеко от Денвера.

В США лесные пожары уничтожили сотни домов, тысячи людей эвакуированы, губернатор штата Колорадо объявил чрезвычайное положение.

Как сообщает Deutsche Welle, в американском штате Колорадо по состоянию 1 января лесной пожар уничтожил по меньшей мере 991 дом, три человека пропали без вести.

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"Имеем три сообщения о пропавших без вести. Их дома разрушены, потенциально в этих домах могут быть человеческие останки. Обломки еще горячие, все обрушилось, и сейчас покрыто 8 дюймами снега", - сказал шериф округа Боулдер Джо Пелле. Это существенно усложняет поиски, добавил он.

Пожар в Колорадо:

Лесной пожар возник утром 30 декабря 2021 года недалеко от Денвера, столицы Колорадо, что необычно для этого периода года.

В течение нескольких часов пожар охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

В результате него около 30 тысяч жителей округа Боулдер вынуждены были срочно эвакуироваться из своих жилищ. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение, которое одобрил президент США Джо Байден.

Причина пожаров пока не установлена. Предполагали, что ею могло стать падение опор линии электропередач, однако сотрудники коммунальных служб не обнаружили повреждений.

Летом 2021 года от лесных пожаров в США страдала Калифорния. Тогда в результате пожаров полностью выгорел городок Гринвилл, который был основан 100 лет назад. В нем проживало около тысячи человек.