Всего на территории страны сейчас бушуют 90 природных пожаров.

В охваченном лесными пожарами американском штате Калифорния образовался огненный смерч - жуткое зрелище сняли на видео возле общины Ла-Креста.

Об этом сообщает телесеть KTLA.

На ролике видно огненный вихрь высотой в несколько десятков метров, который пытаются потушить с помощью бульдозера и вертолета, сбрасывающего воду на огонь.

Лесной пожар разгорелся на окраине национального заповедника "Кливленд" предположительно около полудня 28 августа. Его назвали чапаральным пожаром, поскольку огонь охватил заросли субтропического кустарника чапараль.

Читайте такжеЛесной пожар полностью уничтожил город в США (фоторепортаж)В связи с пожарной угрозой местных жителей пришлось эвакуировать - огонь уничтожил более 5,7 кв. км территории, а также два строения. Один пожарный был легко травмирован.

С возгоранием борются 150 работников пожарной службы.

Его причина пока что неизвестна.

Всего на территории США сейчас бушуют 90 природных пожаров, 14 из них в Калифорнии. В этом штате пожарные борются с огнем рядом с популярным среди туристов озером Тахо.

Ранее на этой неделе сообщалось, что из-за угрозы огня эвакуированы тысячи жителей - пламя приближается к Лос-Анджелесу. Уже сгорело несколько десятков зданий.

Автор: Станислав Кожемякин