Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь

Народный синоптик прогнозирует, что в конце июня температура поднимется выше +30 градусов.

Народный синоптик пообещал украинцам жаркую погоду / фото УНИАН

В июне 2020 в Украине ожидается жаркая погода, температура поднимется выше +30 градусов.

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Об этом народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Обозревателю".

По его словам, небывало холодный май текущего года напрямую связан с циклом солнечной активности.

"Все дело в солнце. В 11-летнем цикле солнце находится на самом низком активном уровне. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На солнце нет ни одного пятна", - рассказал синоптик.

Горбань также рассказал, что первый месяц лета в Украине будет теплым. До 5 июня воздух днем будет прогреваться до +17...+19 градусов.

"Потом температура резко уходит вверх. Начиная с 8 и по 20 июня температура будет на уровне +26...+28 градусов. С 21 июня до конца месяца температуры будут на уровне +31...+34", - прогнозирует народный синоптик.

Он также рассказал, когда в Украине пройдут дожди. До 7 июня, затем с 10 по 13 июня, далее с 17 по 19 июня и с 29 по 30 июня.

Напомним, на Троицу, 7 июня, в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.