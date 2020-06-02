Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу

На Троицу во многих областях пройдут дожди.

На Троицу в Украине пройдут дожди / УНИАН

На Троицу, 7 июня, в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +24°. В центре местами пройдут дожди, температура до +26°.

Напомним, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.