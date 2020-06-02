Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу
На Троицу во многих областях пройдут дожди.
На Троицу, 7 июня, в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украине ожидаются дожди и потепление (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +24°. В центре местами пройдут дожди, температура до +26°.
Напомним, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +7°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+18°... +10°
- Ивано-Франковск+14°... +8°
- Киев+15°... +7°
- Кропивницкий+18°... +5°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+10°... +7°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+9°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+10°... +7°
- Харьков+17°... +8°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Влажность:53 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:45
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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