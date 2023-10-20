Дожди в Украине возможны в воскресенье в западных областях, поделилась эксперт.

Погода в Украине на выходных - 21 и 22 октября, на части территории прогнозируется летняя, ожидается примерно +30 градусов.

В субботу в Черновицкой, Закарпатской, Винницкой областях, в южной части прогнозируется +21...+27 градусов, а в Одесской области - +25...+30, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, завтра не ожидаются дожди.

"21-го октября максимальная температура воздуха в большинстве областей прогнозируется в пределах +16+23 градуса... И только крайний север - северные районы Черниговщины и Сумщины - будут свежими, +8+13 градусов", - отметила эксперт.

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По сведениям Диденко, 22 октября в нашем государстве будет преобладали сухая погода, и только в западных регионах могут пройти дожди. "Температура воздуха в Украине в воскресенье составит в течение дня +18+23 градуса, на юге до +28, на северо-востоке +12+16 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве на выходных прогнозируется сухая, возможен туман. Ожидаемая температура воздуха: +16...+20.

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Ранее сообщалось, что 21 октября в Украине местами ожидается мокрый снег. Позже прогноз погоды резко изменился - Наталья Диденко предупредила, что на часть украинского государства может вернуться летняя погода.

По словам синоптика, прогноз погоды мог кардинально измениться, поскольку наша страна будет находиться на линии распределения различных воздушных масс - теплых и холодных, а граница между ними очень тонкая, и из-за этого преждевременно невозможно что-то точно спрогнозировать.

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