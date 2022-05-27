Лето 2022 года в Украине будет более влажным, чем обычно.

Погода летом 2022 года может принести украинцам немало сюрпризов. Нас ожидает как традиционная для лета жара и засуха, так и сильные грозы и порывы шквального ветра. О том, каким будет лето 2022 в Украине, рассказал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань.

В целом климатологи ожидают, что это лето будет не таким сухим, как обычно. Дождей будет больше обычного, что полезно для природы.

Погода в июне 2022 года

Июнь в целом будет теплым, но погода будет неустойчивой. Месяц начнется с пасмурной и влажной погоды, затем часто будут чередоваться солнечные и ясные дни с дождями и ливнями. В конце июня украинцам стоит ждать невыносимой жары.

Погода в июле 2022 года

Июль в этом году, скорее всего, будет жарким, но не совсем сухим. Месяц начнется с небольших дождей и кратковременного похолодания. К середине месяца в Украину вернется жара и засуха. На третьей неделе месяца возможны небольшие дожди, а далее снова будет жарко.

Погода в августе 2022 года

В конце лета осадков практически не будет. Август ожидается жарким и сухим. В середине и в конце августа возможны небольшие дожди. Средняя температура августа составит 24 градуса. Будут как очень жаркие, так и слегка прохладные дни.

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