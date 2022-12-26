В ближайшую неделю в Украине ожидается аномально теплая погода с периодическими осадками.

До конца текущего года и в начале следующего в Украине ожидается необычайно теплая погода с периодическими дождями и мокрым снегом. Местами столбики термометров будут подниматься до +10° и даже выше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, последний понедельник 2022 года принесет нам пасмурную и преимущественно сухую погоду. Осадки ожидаются лишь на северо-востоке, а также в Луганской, Днепропетровской областях и в Крыму. Теплее всего будет на западе, +4°...+9°, а холоднее всего - на севере, -1°...+2°.

Во вторник, 27 декабря, в Украине станет еще теплее. На востоке и северо-востоке ожидается до +2°..+3°, в центре и на севере Украины столбики термометров будут в пределах +5°...+7°. В западных областях воздух прогреется до +7°...+9°, а на юге температура местами поднимется до +10°. Также в этот день практически по всей стране ожидаются дожди, а при снижении температуры - мокрый снег.

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В среду, 28 декабря, придет небольшое похолодание. По всей стране столбики термометров снизятся на несколько градусов до +1°...+6°. Осадки останутся лишь на Левобережье.

В четверг, 29 декабря, в Украине установится сухая погода с небольшой облачностью. Снег возможен лишь на крайнем севере. В большинстве областей ожидается от +1° до +4°, местами на западе и юге столбики термометров покажут +5°...+8°.

Перед выходными столбики термометров вновь поползут вверх. Температура в большинстве областей будет в пределах +2°...+7°, местами на западе и юге будет +7°...+11°. Также в западных областях покапают дожди.

Завершится 2022 год невероятно теплой погодой. В течение дня 31 декабря температура в Украине будет подниматься до +3°...+7°, а в западных и южных областях столбики термометров покажут +8°...+11°. Без осадков.

2023 год в Украине начнется аномальным теплом. 1 января в Украине станет еще теплее. В западных, большинстве северных и южных областей столбики термометров покажут +9°...+13°, а на остальной территории ожидается около +5°...+8°. Также ожидается сухая погода, без существенных осадков.

Народные приметы на неделю

26 декабря - Євстрата, Евгения. Каков Евстрат - таков январь.

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

28 декабря- день Трифона. Каков Трифон - таков и март.

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель.

30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество 7 января будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью. Каждая коробочка - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета.

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