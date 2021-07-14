Середина лета в Киеве отметится очень жаркой погодой. Ночью в столице ожидается +22 градуса, а днем температура подскочит до +34 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Усугубит ситуацию и практически полное отсутствие облаков.
В течение дня будет дуть юго-западный ветер, скорость его составит до 2,8 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров к концу дня.
Погода в Украине 15 июля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.
В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +33°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.
В Виннице завтра будет +19°...+32°, почти безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+33°, ясно и безоблачно.
В Одессе 15 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +34°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.
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