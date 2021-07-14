Осадки не прогнозируются.

Середина лета в Киеве отметится очень жаркой погодой. Ночью в столице ожидается +22 градуса, а днем температура подскочит до +34 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Усугубит ситуацию и практически полное отсутствие облаков.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер, скорость его составит до 2,8 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров к концу дня.

Погода в Украине 15 июля

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +35°.

В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +33°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +19°...+32°, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+33°, ясно и безоблачно.

В Одессе 15 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+32°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +34°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +35°.

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Автор: Екатерина Лиманская