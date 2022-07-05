Некоторые, чтобы охладиться в жару, пользуются кондиционером, а другие "боятся" этого устройства и просто делают холодные компрессы на голову.

Жаркая погода на всей территории Украины продолжается. В частности, в Киеве в июне было зафиксировано четыре температурных рекорда!

Как киевляне переживают аномальную погоду? Пользуются ли кондиционером? И что думают насчет этого чудо-устройства врачи? Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Так, кое-кто признается, что без кондиционера не может перенести жару. А другие говорят, что они "боятся" кондиционеров, ведь все в семье начинают болеть.

То, что кондиционер может провоцировать развитие различных заболеваний, подтверждают и врачи: может ощущаться боль в горле, насморк и даже возникнуть конъюнктивит и невралгия.

Но это лишь в том случае, если не соблюдать правила пользования кондиционером. Во-первых, чистить его фильтры дважды в год. Если этого не делать, там могут поселиться бактерии. Второе правило - избегать прямого потока воздуха. Третье - не делайте очень большие перепады воздуха, чтобы температура в комнате и на улице сильно не отличалась, чтобы не была ниже 20-23 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в среду, 6 июля, в Украине ожидается очень жаркая погода. Местами температура будет подниматься до + 36°...+38°.

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