В большинстве областей сохранится сухая и теплая погода, однако не на западе страны.

Сегодня и завтра, 3 сентября, погода в Украине будет преимущественно солнечной и без осадков. Дожди охватят лишь западные области страны. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что на территорию Украины распространится зона повышенного атмосферного давления из Центральной Европы. В результате чего будет преобладать солнечная погода без осадков.

Однако, в западных областях фронтальные разделы обусловят выпадение дождей, кое-где с грозами, заметил синоптик.

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Температурный фон, по его данным, ожидается близким к климатической норме, в южной половине выше нормы на 1-3 °С.

Погода 2 сентября

Сегодня, по данным синоптика, в западных областях ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит +20...+25 °С, на Закарпатье - до +27 °С.

В северных областях также будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура +21. ..+26 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха на уровне +23. ...+28 °С.

В южной половине Украины и в Крыму ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +25...+30 °С.

В восточных областях днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +22. ..+27 °С.

Погода 3 сентября

"В западных областях ночью в районе Карпат и Прикарпатья, днем в большинстве областей региона пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны грозы", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер будет западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем + 18...+23 °С. В Карпатах в течение суток +10...+15 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +22...+ 27 °С.

В центральных областях также будет переменная облачность и сухая погода. Температура воздуха ночью окажется в пределах +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

На юге Украины малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем + 25...+30 °С.

В восточных областях также будет малооблачно и сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

На сегодня, 2 сентября, во Львове и Львовской области объявлен и уровень опасности. Синоптики Гидрометцентра предупреждают о грозах.

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