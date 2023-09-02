Синоптики предупреждают о грозах.

Сегодня, 2 сентября, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, 2 сентября утром и днем на Львовщине и в самом Львове ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, 2 сентября погоду на Львовщине будет определять южная часть циклона, расположившегося над Балтийским морем.

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По области ожидается переменная облачность. Утром и днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Также утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура в течение дня составит 20-25° тепла.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Утром и днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Также утром будет слабый туман. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем будет в пределах 21-23° тепла.

"Ухудшение видимости в осадках, в тумане 500-1000 метров", - предупреждают синоптики.

Атмосферное давление, по их данным, будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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