Осадки ожидаются на западе и востоке страны.

В субботу, 2 сентября, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура. На западе, а также на востоке пройдут дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность, местами - с дождями, ливнями и грозами. Столбики термометров в течение дня покажут +21°...+26°.

На севере Украины сегодня будет сухо, а воздух тут прогреется до +24°...+26°.

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На востоке страны местами пройдут дожди, возможны ливни. Столбики термометров покажут +27°...+28°.

В центральной части Украины будет доминировать ясная и безоблачная погода, лишь в Винницкой области небо затянет облаками. Без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах +25°...+28°.

На юге Украины сегодня будет теплее всего, но без жары. Тут ожидается +28°...+29°, небольшая облачность, без осадков.

Приметы погоды 2 сентября

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться. Если в этот день грачи улетают, то скоро начнется похолодание. Если возле Луны виден красноватый круг - скоро будет ветрено.

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