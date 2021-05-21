Часть Греции охватили масштабные лесные пожары. Загорелось в окрестностях Афин в курортном городке Лутраки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, уже выгорели 20 квадратных километров леса и несколько зданий. Информации о пострадавших пока нет.
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Дым от пламени накрыл греческую столицу, из-за чего в городе ухудшилась видимость. Власть уже провела немедленную эвакуацию четырнадцати деревень и трех монастырей в горах.
К тушению пламени привлечены сотни пожарных и авиация.
Страдает от пожаров и испанский остров Тенерифе, на котором пламя охватило 400 гектаров территории.
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