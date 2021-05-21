К тушению пожаров привлечены сотни спасателей и авиация.

Часть Греции охватили масштабные лесные пожары. Загорелось в окрестностях Афин в курортном городке Лутраки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, уже выгорели 20 квадратных километров леса и несколько зданий. Информации о пострадавших пока нет.

Читайте также"Украина окунется в солнце, сухую погоду и тепло": синоптик порадовала прогнозом на выходные

Дым от пламени накрыл греческую столицу, из-за чего в городе ухудшилась видимость. Власть уже провела немедленную эвакуацию четырнадцати деревень и трех монастырей в горах.

К тушению пламени привлечены сотни пожарных и авиация.

Страдает от пожаров и испанский остров Тенерифе, на котором пламя охватило 400 гектаров территории.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская