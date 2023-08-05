Сегодня и завтра в Украине будет очень жарко и сухо, только на западе вероятны дожди.

На выходных в Украине ожидается крайне жаркая погода. Осадки вероятны только на западе страны, благодаря им температура здесь будет немного ниже, чем на остальной территории. По данным синоптика Игоря Кибальича, кое-где воздух будет нагреваться до +35°...+ 39°, передает "Метеопрог".

Погода 5 августа

В субботу, по прогнозу синоптика, по всей Украине будет преобладать сухая погода, за исключением Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей, где под влиянием атмосферного фронта пройдут грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +29...+34 °С.

В северных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет подниматься до +30...+35 °С.

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В центральных областях также ожидается сухая и жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +30...+35 °С.

В южной половине Украины малооблачно и без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +33...+38 °С, на побережье морей - около +28...+33 °С.

В восточной части страны ожидается сухая и солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ожидается в пределах +30...+35 °С.

Погода 6 августа

"В западных областях ожидается неустойчивая погода. Ночью без существенных осадков, в дневные часы пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами, 17-22 м/с", - предупреждает синоптик. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17...+22 °С, а днем будет подниматься до +29...+34 °С, в Карпатах и на Закарпатье свежее, +20...+25 °С.

В северных областях сохранится жаркая и сухая погода. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17. ..+22 °С, днем +32...+37 °С.

"В центральных областях произойдет усиление жары", - предупреждает Игорь Кибальич. Осадков при этом не ожидается. Днем местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +19...+24 °С, днем разогреет до +34...+39 °С.

В южной половине аналогичным образом предполагается сухая и жаркая погода. Местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20...+25 °С, днем +34...+39 °С, на побережье морей +28...+33 °С.

В восточных областях сохранится сухая и жаркая погода. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +19...+24 °С, днем +34...+39 °С.

Жара в Украине

Синоптик Наталья Диденко не исключает, что местами 5 и 6 августа температура в Украине будет подниматься до +40°. По ее данным, погода на выходных будет, как в Египте - жаркой, с палящим солнцем и сильным ветром.

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