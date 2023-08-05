По всей стране будет преобладать сухая и солнечная погода, только на крайнем западе ожидаются дожди.

Суббота, 5 августа, в Украине будет очень жаркой. Температура повысится по всей стране. Ожидается сухая и малооблачная погода, лишь на крайнем западе вероятны осадки, однако коренным образом на температуру они не повлияют. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины вероятны кратковременные дожди. Несмотря на осадки температура тут повысится до +30°...+33°.

Не менее жаркая погода ожидается и на севере Украины. Тут практически повсеместно будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +31°...+33°.

Видео дня

На востоке Украины ударит жара до +31°...+36°. Без осадков, от палящего солнца будет спасать лишь небольшая облачность.

В центральной части Украины будет от +31° в Черкассах до +35° в Кривом Роге. Ожидается ясный и безоблачный день.

На юге сегодня будет жарче всего. Тут столбики термометров подскочат до +30°...+37°.

Приметы 5 августа

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея-бессонника. Если в этот день стоит хорошая погода, то в поле и огороде работают почти круглосуточно. Именно поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

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