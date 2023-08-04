Кое-где ожидаются 40-градусная жара и сильный ветер. На западе не исключены грозы, ливни шквалы и град.

По выходным, 5 и 6 августа, украинцев ждет сильная жара. Местами столбики термометров будут подниматься до +38...+40 градусов, осадки вероятны только на западе. А в воскресенье в Украине поднимется сильный ветер.

"Завтра в западных областях, а в воскресенье во всей Украине предполагается сильный ветер. Погода будет, как в Египте - жара, палящее солнце и сильный ветер", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура воздуха в Украине составит +20...+25 градусов, ближайшей ночью на западе +17...+22 градуса.

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По данным Натальи Диденко, днем 5 августа температура воздуха в Украине ожидается от +30 до +37 градусов. 6 августа в большинстве областей Украины +33...+38, на юге и востоке, вероятно, местами до +38...+40 градусов. В западных областях +24...+29 градусов.

"Будет преобладать в течение уик-энда сухая солнечная погода, только в западных областях - местами кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, шквалы и град", - предупредила она.

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В столице, по данным Натальи Диденко, 5 августа ожидается +35 градусов. Без осадков. 6 августа ожидается уже +37 градусов. "Также по египетскому образцу - жарко, солнечно и ветрено", - предупреждает синоптик.

В ночные часы предполагается +22...+24 градуса.

"Ослабление жары - уже в понедельник-вторник (на востоке жара еще задержится)",- резюмировала синоптик.

По данным Погода УНИАН, самые близкие выходные в Украине будут невероятно жаркими. 5 августа в Украине будет сухо и солнечно, а в воскресенье на западе пройдут дожди и грозы, которые немного собьют градус - на остальной территории температура поднимется до +33°...+38°.

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