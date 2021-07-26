Всю неделю в Украине ожидаются осадки.

Предстоящая неделя в Украине будет жаркой и дождливой. Осадки ожидаются по всей стране. Местами - с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 26 июля, по всей стране ожидается ясная солнечная погода, местами - с небольшим количеством облаков. На западе будет +26°...+29°, на остальной территории до +32°.

Вторник, 27 июля, принесет в Украину дожди. Они пройдут в Волынской, Ривненской и Львовской областях. В Тернопольской - грозы. Температура по всей стране поднимется до +31°...+34°.

В среду, 28 июля, дожди продвинутся вглубь страны. В этот день осадки ожидаются уже в западных, северных и некоторых центральных областях. Будет по-прежнему жарко, до +33°...+35°.

29 июля лить будет практически по всей стране. Лишь в южных областях ожидается сухая погода. На западе Украины немного снизится температура, будет +27°...+29°, на остальной территории до +34°.

В пятницу, 30 июля, дожди с грозами сместятся на восток и юг страны. По всей стране ожидается температура в пределах +29°...+33°.

На выходных дожди вновь придут на запад Украины. В субботу осадки ожидаются также в Винницкой области и в Крыму. А в воскресенье, 1 августа, дожди ожидаются в западных, центральных, а также в Харьковской и Сумской областях.

Народный прогноз на неделю

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

27 июля - день Акилы. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

29 июля - Афиногена священномученика. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.

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Автор: Екатерина Лиманская