Весь день в столице ожидается практически безоблачная погода.

Во вторник, 28 июня, в Киеве станет еще жарче.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +21°, а днем ожидается жара до +33°. В течение дня будет практически безоблачно, что усугубит и без того жаркую погоду. Без осадков.

Ветер будет северного и северо-восточного направлений, а его скорость составит 1,9 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 28 июня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +31°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +16°...+31°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°, гроза.

В Одессе 28 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +14°...+21°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +33°.

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