Метровые сугробы: в Укргидрометцентре назвали города, которые больше всего засыпало снегом (карта)

Непогода продолжает бушевать в Украине.

По всей стране выпало много снега / Фото REUTERS

Больше всего снега выпало на Ивано-Франковщине - 112 сантиметров, в Ужгороде - 87 сантиметров и на Сумщине - 49 сантиметров.

Об этом свидетельствуют данные карты с показателями высоты снежного покрова, которую опубликовал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Также высокие показатели на Тернопольщине - 42 сантиметра, Львовщине - 48 сантиметров и на Житомирщине 40 - сантиметров.

В Киеве и области выпало до 36 сантиметров снега.

По состоянию на 08:00 на Днепропетровщине, в Крыму и в Запорожье снега нет, а меньше всего - до 0,5 сантиметра, выпало на Херсонщине.

Карта осадков 12 февраля / Фото: Укргидрометцентр

Непогода в Украине: новости по областям

В Львове ударил мороз до -14°. Ночью сильно мело, а утром снегопад утих. Спецтехника чистит дороги, но не может справиться. Коммунальщикам начали помогать жители: они публикуют видео в соцсетях, как выходят во дворы с лопатами - таким образом поощряют других.

Водители помогают друг другу: толкают не только легковые, но и грузовые машины. Труднее всего ездить по брусчатке, потому что очень скользко и под снегом - лед. Спасатели с ночи отбуксировали полсотни машин по области, в том числе и шесть карет скорой помощи.

"Полтора часа уже еду 10 метров. Надо разгон набрать, чтобы проехать", - говорит водитель, расчищая дорогу перед своей машиной.

Накануне вечером из-за сильных снегопадов развалился магазин мебели: сперва массу снега не выдержала кровля. Когда рухнула крыша - стены здания разошлись в разные стороны. На время обвала в магазине покупателей не было - обошлось без жертв. Продавец успела выбежать на улицу.

Мэрия рекомендует заведениям перейти на дистанционный режим работы или сделать пятницу выходной. Синоптики говорят, что на выходных морозы немного утихнут, но будет снежить дальше.

Для расчистки трасс на Ривненщине даже привлекли машину, которую используют для расчистки полос аэропорта.

В Киеве техника успевает расчищать снег с дорог - проблем с проездом на дорогах нет. Ночью из-за непогоды и снегопада с рельсов посходили трамваи. Водители так же помогали друг другу вытаскивать машины из сугробов.