"Полтора часа еду 10 метров": Львов замело, в Киеве из-за непогоды с рельсов сошли трамваи (фоторепортаж, видео)

На Ривненщине для расчистки трасс даже привлекли машину, которую используют для расчистки полос аэропорта.

Фоторепртаж: Киев в снегу

Циклон накрыл юг, центр и восток страны. С самого утра очень скользко в Сумской области. В Одессе температура резко прыгнула от +7° до -6°. И из-за такого колебания температуры возросло количество обращений горожан к врачам. Сейчас в городе еще и очень ветрено. До сих пор метет в Ривненской области, а во Львовской - нападало до метра снега.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Львове ударил мороз до -14°. Ночью сильно мело, а утром снегопад утих. Спецтехника чистит дороги, но не может справиться. Коммунальщикам начали помогать жители: они публикуют видео в соцсетях, как выходят во дворы с лопатами - таким образом поощряют других.

Водители помогают друг другу: толкают не только легковые, но и грузовые машины. Труднее всего ездить по брусчатке, потому что очень скользко и под снегом - лед. Спасатели с ночи отбуксировали полсотни машин по области, в том числе и шесть карет скорой помощи.

"Полтора часа уже еду 10 метров. Надо разгон набрать, чтобы проехать", - говорит водитель, расчищая дорогу перед своей машиной.

Накануне вечером из-за сильных снегопадов развалился магазин мебели: сперва массу снега не выдержала крыша. Когда рухнула крыша - стены здания разошлись в разные стороны. На время обвала в магазине покупателей не было - обошлось без жертв. Продавец успела выбежать на улицу.

Мэрия рекомендует заведениям перейти на дистанционный режим работы или сделать пятницу выходным днем. Синоптики говорят, что на выходных морозы немного утихнут, но будет снежить дальше.

Для расчистки трасс на Ровенщине даже привлекли машину, которую используют для расчистки полос аэропорта.

В Киеве техника успевает расчищать снег с дорог - проблем с проездом нет. Ночью из-за непогоды и снегопада с рельсов сошло несколько трамваев. Водители так же помогали друг другу вытаскивать машины из сугробов.

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