К тушению огня привлекли спецтехнику и авиацию.

Лесные пожары добрались до Черногории. Также новые очаги возгораний фиксируют в соседней Хорватии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в Хорватии к тушению привлекли авиацию и спецтехнику. Пока эти возгорания небольшие по масштабам. Однако чрезвычайники предостерегают - в любой момент огонь может разнести на большие территории.

Как сообщал Погода УНИАН, в Черногории огонь подбирается к столице и жилым домам. Власти заявили, что причиной масштабного лесного пожара стал поджог.

Напомним, пожары в Греции вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Как сообщал УНИАН, сводный отряд украинских спасателей прибыл в Грецию 6 августа. А уже на следующий день они ликвидировали отдельные очаги возгораний и спасли две деревни - Спатари и Метохи.

Автор: Екатерина Лиманская