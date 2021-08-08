Работы по ликвидации пожаров продолжаются, информация обновляется.

Спасатели ГСЧС Украины продолжают работы по ликвидации масштабных пожаров в Греции, куда они прибыли для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в течение 7 августа сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии "Спатари" в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта с. Спатари и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец).

По информации пресс-службы работы по ликвидации пожаров продолжаются, информация обновляется.

Как сообщал УНИАН, сводный отряд украинских спасателей 6 августа прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

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Автор: Екатерина Жирий