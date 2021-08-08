Мэр Подгорицы считает, что причиной огненного ада стал поджог

Еще одну европейскую страну охватили лесные пожары. В это раз от бушующего пламени пострадала Черногория.

Об этом сообщил мэр Подгорицы Иван Вукович в Twitter.

По его словам, огонь подбирается к столице и жилым домам. При этом он указал, что причиной масштабного лесного пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинские пожарные спасли от огня два населенных пункта в Греции (фото)По данным Национального черногорского телевидения, пожар бушует на возвышенности Мало-Брдо и уже вплотную подошел к жилым домам в Подгорице.

Как ранее сообщал УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.

В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.

От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.

Автор: Анастасия Горбачева