Подземные толчки зафиксировали недалеко от Стамбула.

Сегодня днем, 23 апреля, в Турции произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали недалеко от Стамбула. Это одно из самых сильных землетрясений, произошедших в городе с населением 16 миллионов человек за последние годы.

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На данный момент сообщений о разрушениях не поступало, но люди эвакуировались из зданий.

Местный телеканал сообщается, что один человек пострадал в результате падения с балкона. спасатели тем временем предупреждают людей не входить в поврежденные здания.

Смертоносное землетрясение в Турции в 2023 году - что известно

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало одним из самых смертоносных в истории страны.

Подземные толчки ощущались на обширной территории, включая соседние Сирийские провинции.

Через несколько часов после первого землетрясения последовало ещё одно мощное землетрясение магнитудой 7,5, которое усугубило последствия катастрофы.

Подземные толчки вызвали обрушение тысяч зданий, в том числе жилых домов, школ, больниц и исторических памятников. По официальным данным, число погибших в Турции превысило 50 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения.

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