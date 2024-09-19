Уровень воды продолжает повышаться до критической отметки, а пик наводнения еще впереди.

В столице Венгрии Будапеште река Дунай вышла из берегов и начала затапливать улицы. Об этом сообщает Deutsche Welle. В социальных сетях распространяются фото и видео: на них видно, что вода подошла к зданию парламента Венгрии.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пик наводнения ожидается в Будапеште вечером в субботу, 21 сентября. Он утверждает, что несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы со стихией.

Орбан сообщил, что уровень воды в Дунае достигнет пика в Будапеште в субботу днем, ближе к вечеру, и составит 846 см. В 2013 году в столице Венгрии был побит рекорд – тогда уровень воды в реке достиг 891 см.

Венгерский премьер отметил, что, вероятно, вода сойдет с набережных Будапешта в середине или конце следующей недели.

Издание Index пишет, что в связи с наводнением работа нескольких паромов в Венгрии полностью прекращена. Также перекрыт для движения транспорта ряд дорог.

Наводнение в Европе - детали

Наводнения в Центральной Европе перемещаются на новые территории. Волонтеры и сотрудники аварийно-спасательных служб работали всю ночь, чтобы укрепить польский город Вроцлав от приближающихся паводковых вод. В это же время Венгрия открыла плотину, поскольку премьер-министр предупредил о приближении "критического периода".

Самые сильные за 20 лет наводнения оставили след разрушений от Румынии до Польши, распространяя грязь и мусор в городах, разрушая мосты, затапливая автомобили и оставляя ущерб на миллиарды долларов.

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