По ночам в ряде областей уже будут заморозки.

На выходных, 12 и 13 октября, по всей Украине пройдут дожди, а температура существенно снизится. Об этом на портале "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что через нашу страну медленно будет продвигаться холодный фронт с запада на восток:

"Он принесет с собой умеренные, порой значительные дожди и существенное снижение температуры воздуха. В центральных и южных регионах местами осадки будут сопровождаться грозами и порывистым ветром".

Погода 12 октября

В западных областях днем будет сухо. Температура воздуха +12...+17 °С.

В северных регионах ожидается пасмурная и дождливая погода в течение всех суток. Кое-где осадки могут быть значительными. Столбики термометров покажут +11...+16 °С, в Сумской области днем местами воздух прогреется до +16...+21 °С.

В центральных регионах местами также пройдут умеренные дожди, возможны грозы. Днем будет +15...+20 °С, на Днепропетровщине теплее, +18...+23 °С.

На юге Украины также пройдут дожди, временами осадки будут значительными. Кое-где возможны грозы. Днем ветер усилится до 9-14 м/с. Воздух прогреется до +17...+22 °С, в Крыму и Приазовье будет почти лето, +22...+27 °С.

В восточных областях прогнозируется теплая и сухая погода, без осадков и с температурой +20...+25 °С.

Погода 13 октября

В западных областях во второй половине дня и вечером местами пройдут дожди. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С; днем будет +13...+18 °С.

"В северных регионах сохранится неустойчивая и дождливая погода, только в Киевской области будет преимущественно без осадков", - прогнозирует Кибальчич. Температура ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

В центральных областях также сохранится облачная и дождливая погода, только в Черкасской и Кировоградской областях без существенных осадков. Ночью +7...+12 °С, днем +10...+15 °С.

В южных областях ночью и утром местами пройдут дожди, временами с грозой, а днем будет без существенных осадков. Ночью +8...+13 °С, днем температура снизится до +15...+20 °С.

В восточных областях утром и днем ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8...+14 °С.

О похолодании и дождях предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 12 октября ожидается резкое изменение погоды.

Вследствие поступления атмосферного фронта, в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях пройдут сильные дожди. В Киеве суббота также ожидается с резким похолоданием до +10...+12 градусов, ветреной и дождливой.

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