Погода испортится уже завтра, 12 октября.

В субботу, 12 октября, погода в Украине испортится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Внимание! Завтра ожидается резкое изменение погоды".

На западе, севере и во многих центральных областях, по ее данным, температура воздуха составит в течение дня +10...+15 градусов.

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В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и на Днепропетровщине еще побудет теплая погода, +19...+23 градуса. Однако в воскресенье, по словам Наталки Диденко, и там похолодает.

Вследствие поступления атмосферного фронта, в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях пройдут сильные дожди.

На западе и востоке Украины 12 октября будет сухо, только в Карпатах еще будут наблюдаться остатки дождя.

"Киевляне! Суббота ожидается с резким похолоданием до +10...+12 градусов, ветреной и дождливой. Ночью и утром - сильный дождик!" - предупредила Наталья Диденко.

Ухудшение погоды в Киеве

На 12 октября в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, ночью ожидается значительный дождь. Днем 12 октября осадки уже будут умеренными. Температура ночью по области снизится до +9°...+14°, днем будет +11°...+16°, а в Киеве в течение суток будет +12°...+14°.

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