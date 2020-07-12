Из-за непогоды в Украине обесточены 100 населенных пунктов

10:45, 12 июля 2020
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода обесточила три области / фото УНИАН
Непогода обесточила три области / фото УНИАН

В воскресенье, 12 июля, в результате осложнения погодных условий обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Остались без света населенные пункты во Львовской области - 54, Ровенской области - 29 и Закарпатской области - 17.

Обесточивание произошло из-за системы защиты линий электропередач, которые сработали из-за дождя и прывов ветра. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2020 года в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 35 населенных пунктов.

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Теги: #непогода в Украине
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