Из-за непогоды в Украине обесточены 100 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В воскресенье, 12 июля, в результате осложнения погодных условий обесточены 100 населенных пунктов в трех областях Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Остались без света населенные пункты во Львовской области - 54, Ровенской области - 29 и Закарпатской области - 17.
Обесточивание произошло из-за системы защиты линий электропередач, которые сработали из-за дождя и прывов ветра. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 30 июня 2020 года в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 35 населенных пунктов.
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