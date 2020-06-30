В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов
На территории западных областей продолжаются работы по ликвидации последствий паводка.
По состоянию на утро 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине оставались обесточенными 35 населенных пунктов.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +33° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, без света в Закарпатской области остается 31 населенный пункт, в Волынской - 4.
На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.
У 19 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (3), Черновицкая (11), Львовская (2), Тернопольской (3), подтоплено 147 (было 14 тыс. 456) домов; 1 объект социальной и бытовой сферы (было 18); затоплены 545 (было 7 тыс. 225) подвалов; 982 приусадебных участка (было 22 тыс. 182); разрушены 150,5 км автодорог (было 278); 95 мостов (было 95); повреждено 551 км автодорог (было 653) и 214 мостов (было 265).
Напомним, во вторник, 30 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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