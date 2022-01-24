В течение недели ожидается снег, временами - с переходом в мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине морозы будут только усиливаться. Местами столбики термометров покажут -15°. Однако ближе к выходным морозы ослабнут. В течение недели в Украине периодически будет идти снег, местами - мокрый.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с морозов до -12°...-17°, холоднее всего будет на западе и севере страны. 24 января практически повсеместно ожидаются осадки в виде снега. Днем столбики термометров покажут -3°...-7°.

Во вторник, 25 января, морозы усилятся. Ночью в западных областях будет -9°...-15°, в северных - до -9°...-13°, в центральных - до -8°...-13°, на востоке и юге - до -6°...-9°. При этом днем с запада придет потепление, там температура поднимется до -1°...+1°. На остальной территории ожидается -2°...-7°.

В среду, 26 января, сильные ночные морозы сместятся в Центр и на Восток. Здесь столбики термометров опустятся до -9°...-11°. Практически по всей стране ожидается снег. В западных областях ночи станут заметно теплее, до -1°...-8°. Жнем на Левобережье ожидается от -3° до -6°, а на западе и юге Украины - от -3° до +1°.

В четверг, 27 января, температура в Украине будет приблизительно на том же уровне, что и в среду. Однако осадков станет меньше. В большинстве центральных областей и на юге страны будет сухо, ожидается небольшая облачность. А на западе ожидается снег, местами - мокрый.

Перед выходными, 28 января, в большинстве областей Украины уже не будет сильных морозов ни днем, ни ночью. Трескучие морозы до -12° ожидаются лишь ночью на крайнем востоке страны. Днем же практически повсеместно воздух прогреется до 0°...+2°, а на юге - до +4°. Везде, кроме некоторых южны областей ожидаются осадки в виде снега или снега с дождем.

На выходных, 29 и 30 января, в Украине будут небольшие ночные и дневные морозы. Так, в субботу ночью ожидается от -1° до -4°, а днем - от -1° до +1°, на Юге - до +4°. А в воскресенье ночью на севере, в центре и на юго-востоке столбики термометров опустятся до -4°...-9°. Днем же на Левобережье будет -3°...+1°, а на севере, западе и юге Украины воздух прогреется до +1°...+4°.

Народный прогноз на неделю

24 января - день Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

26 января - день Яремы. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

27 января в народном календаре -день святой равноапостольной Нины. Много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещает хороший урожай льна.

29 января - Петра Вериги. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды - лето будет урожайное, год счастливый.

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Не верь теплу на Антона морозно будет. Антонина - зиме половина.

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