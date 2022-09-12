В ближайшие 7 дней в Украине ожидаются дожди, ливни, грозы и скачки температур.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной. Ожидается чередование дождливых и сухих дней, а также колебания температуры.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с пасмурной погоды. На западе и в большинстве северных областей будет всего +11°...+15°. Местами пройдут дожди и ливни. В центральных и восточных областях будет чуть теплее, +16°...+20°. Самая теплая погода традиционно будет на юге Украины - до +23°.

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Во вторник, 13 сентября, дожди станут слабее, однако распространятся практически по всей Украине. Лишь на севере ожидается преимущественно сухая погода. Облачности тоже станет меньше.

Холоднее всего будет в северных областях - всего +12°...+15°. На западе и в центральных областях ожидается до +16°. На востоке будет +14°...+21°, а на юге температура опустится до +15°...+19°.

В среду, 14 сентября, погода в Украине улучшится. Дожди практически покинут территорию нашей страны, лишь на юго-востоке и в Крыму еще покапает.

Температура чуть повысится. Так, на западе столбики термометров покажут +18°...+23°, на севере будет +14°...+20°, в центральных и восточных областях +15°...+20°, а на юге Украины - до +23°.

В середине недели, 15 сентября, осадки вновь нагрянут в Украину. На западе, где температура повысится до +18°...+24°, ожидаются грозы. Практически по всей стране температура повысится на градус-два. Теплее всего традиционно будет на юге - до +22°...+26°.

Перед выходными, 16 сентября, дождей станет меньше и они ослабнут. В этот день сухая погода ожидается на юге, в большинстве северных и местами в западных областях.

Температурный фон будет довольно комфортным. На севере воздух прогреется до +19°, на западе - до +22°. В центральных областях ожидается от +20° до +25°. На востоке - до +23° и также грозы. А на юге Украины воздух может прогреться до +24°...+28°.

На выходных погода в Украине вновь изменится: ожидается похолодание и дожди. Например, к концу недели на западе и севере температура упадет до +12°...+14°, а на юге и востоке - до +18°...+22°. Лишь в Крыму еще задержится тепло до +24°.

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