В столице объявлен I уровень опасности.

В Киеве и Киевской области до конца суток 4 июля будут наблюдаться опасные метеорологические явления, такие как грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В течение часа в Киеве и области ожидаются град и шквалы 15−20 м/с.

Как отметили спасатели, в столице объявлен I уровень опасности (желтый).

Завтра, 5 июля, в Киеве ожидается дождь.

Днем в южных и центральных областях Украины будут местами значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Украине 4 июля

Во многих областях Украины ожидались ливни, местами - грозы. Теплее всего было в центре и на востоке страны, на западе - до +21°...+24°.

В западных областях ожидались ливни, во Львовской и Волынской - небольшие дожди. В течение дня воздух максимально прогрелся до +24°.

На севере Украины было теплее, до +26°. Осадки ожидались в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

По состоянию на утро 4 июля в Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 24 населенных пункта.

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Автор: Елена Коваленко