В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) обесточены 24 населенных пункта.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Так, в Донецкой области остаются без электроснабжения 14 населенных пунктов, в Луганской – 10.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Погода в Украине 4 июля
Во многих областях Украины ожидаются ливни, местами - грозы. Теплее всего будет в центре и на востоке страны, на западе - до +21°...+24°.
В западных областях ожидаются ливни, во Львовской и Волынской - небольшие дожди. В течение дня воздух максимально прогреется до +24°.
На севере Украины будет теплее, до +26°. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
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