Ближайшей ночью и завтра в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью в центральных областях, в Одесской области пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Коснутся осадки Харьковщины, Луганщины и Днепра с районами. Больше-нигде", - рассказала она.
Завтра днем, по прогнозу синоптика, периодические дожди ожидаются в западных областях и на Харьковщине и Луганщине.
"Ветер пока стихнет, предполагается завтра юго - западным, небольшим или умеренным", - рассказала она.
По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха самой высокой ожидается в южной части Украины, + 23...+27 градусов, только в Одесской области будет холоднее, +20...+22 градуса, на остальной территории Украины завтра в течение дня предполагается +18...+22 градуса.
Напомним, в этом году в Украине ожидается жаркое начало лета местами столбики термометров будут подниматься до +34 градусов.