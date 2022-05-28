Завтра днем также в некоторых областях ожидаются дожди.

Ближайшей ночью и завтра в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью в центральных областях, в Одесской области пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Коснутся осадки Харьковщины, Луганщины и Днепра с районами. Больше-нигде", - рассказала она.

Завтра днем, по прогнозу синоптика, периодические дожди ожидаются в западных областях и на Харьковщине и Луганщине.

"Ветер пока стихнет, предполагается завтра юго - западным, небольшим или умеренным", - рассказала она.

По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха самой высокой ожидается в южной части Украины, + 23...+27 градусов, только в Одесской области будет холоднее, +20...+22 градуса, на остальной территории Украины завтра в течение дня предполагается +18...+22 градуса.

Напомним, в этом году в Украине ожидается жаркое начало лета местами столбики термометров будут подниматься до +34 градусов.

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