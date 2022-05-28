Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что начало лета в Украине будет жарким и почти без осадков.

В этом году в Украине ожидается жаркое начало лета, местами столбики термометров будут подниматься до +34 градусов.

Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в начале первого месяца лета придет настоящая летняя жара и малодождливая погода.

"В течение 2-6 июня по всей Украине столбики термометров поднимутся до отметок +28...+34 в дневной период и до +17...+22 в ночное время", - прогнозирует народный синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине на следующей неделе ожидается стремительное повышение температуры, столбики термометров будут показывать до 30 градусов жары.

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