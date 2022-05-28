Сегодня и завтра в Украине ожидаются периодические дожди.

На выходных, 28 и 29 мая, на территории Украины ожидается комфортная погода с температурой около нормы и кратковременными дождями.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Синоптик пояснил, что в атмосфере над Европой сохранится перенос воздушных масс с запада и юго-запада.

"Будет преобладать облачная погода с прояснениями. Атмосферные фронты и слабо развитая циклоническая деятельность станут причиной выпадения дождей различной интенсивности, иногда в сопровождении гроз. Опасных и стихийных явлений погоды не предвидится", - сказал он.

Погода сегодня

По прогнозу синоптика, сегодня в западных областях в районе Карпат, Прикарпатья, днем также на Полесье пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит +15...+20 °С.

На севере Украины днем без существенных осадков. Днем термометры покажут +15...+20 °С. В центральных регионах также ожидается погода без существенных осадков. Днем температура достигнет значений +18 ... +23 °С.

"В южной части осадков не ожидается, лишь в Одесской и Николаевской областях днем и вечером пройдет умеренный дождь... Днем воздух прогреется до +23...+28 °С", - рассказал синоптик.

По его прогнозу, в восточных областях осадков не ожидается. Воздух прогреется до +18...+23 °С.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 мая

По прогнозу Игоря Кіальчича, в западных областях будет преимущественно без осадков, лишь на Винничине и на Буковине пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит днем +14...+19 °С.

В северных областях также ожидается погода без существенных осадков. Максимальная температура днем +14 ... +19 °С.

"В центральных регионах ожидается дождливая погода. Осадки местами будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, днем +13...+18 °С", - прогнозирует синоптик.

В южных областях осадков не прогнозируется, только в Одесской и местами на Николаевщине пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На востоке Украины, по прогнозу синоптика, ночью пройдет умеренный дождь, днем местами небольшой.

Напомним, в Украине на следующей неделе ожидается стремительное повышение температуры, столбики термометров будут показывать до 30 градусов жары.

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