Правительство Королевства Тонга впервые сделали официальное заявления после извержения подводного вулкана в Тихом океане и последовавшего за ним цунами.

Правительство Королевства Тонга впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее "беспрецедентной катастрофой" и заявив, что число погибших может возрасти.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти государства заявили, что Тонга столкнулась с "беспрецедентной катастрофой" из-за массивного извержения вулкана, которое накрыло страну пеплом, и 15-метровых волн цунами, которые разрушили почти все дома на двух небольших островах.

Ранее из-за отсутствия связи власти Тонги не публиковали официальной информации после субботнего извержения, которое, возможно, стало крупнейшим за последние три десятилетия.

С тех пор информация о масштабах разрушений поступала в основном с самолетов-разведчиков.

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Канцелярия премьер-министра Тонги опубликовала заявление, в котором говорится, что подтверждена гибель трех человек, хотя число жертв может возрасти. Правительству до сих пор не удалось установить контакт с несколькими обитаемыми островами.

В заявлении говорится, что все дома на острове Манго, где проживает около 50 человек, разрушены, а на Фоноифуа осталось только два дома.

Офис премьер-министра сообщил о гибели 65-летней женщины и 49-летнего мужчины, а также Анжелы Гловер, британки, проживающей в Тонге, тело которой нашли в понедельник.

"Шлейф вулканического гриба" достиг стратосферы и распространился на все около 170 островов Тонги, где проживает более 100000 человек.

Напомним, извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай у берегов Тонги произошло 15 января и повлекло за собой цунами, достигшее побережье Перу.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями.

В результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, архипелаг Тонга оказался отрезанным от мира.

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