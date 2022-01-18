В результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, архипелаг Тонга оказался отрезанным от мира.

После извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, королевство Тонга оказалось буквально отрезанным от мира. На архипелаге до сих пор ведутся работы по восстановлению связи, а власти предполагают, что количество жертв может увеличиться.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным местных властей, небольшие внешние острова Тонга сильно пострадали от сильного извержения вулкана и цунами: целая деревня была разрушена, а многие здания стерты с лица Земли. Это вызывает опасения, что количество жертв может возрасти.

Снимки, сделанные разведывательными полетами Сил обороны Новой Зеландии, показали "тревожные" сцены разрушенной деревни на острове Манго и разрушенных зданий на соседнем острове Атата.

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На данный момент подтверждена гибель двух человек, но из-за отсутствия связи в южно-тихоокеанском островном государстве истинный масштаб трагедии неясен.

Как показывают аэрофотоснимки, предоставленные Новой Зеландией и Австралией, пострадавшие острова накрывает толстый слой вулканического пепла.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным примерно через 12 часов, остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный на сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце, практически исчез после взрыва.

Напомним, сильное извержение подводного вулкана произошло в Тихом океане. Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями и вызвало волны цунами высотой до четырех метров.

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