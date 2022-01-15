Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 км от вулкана.

Извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами в расположенном неподалеку островном государстве Тонга.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 км от вулкана, передает Би-би-си.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана. Предупреждения об угрозе цунами были выпущены в нескольких странах, в том числе на Фиджи и в Новой Зеландии.

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Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину, и ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - цитирует ее новозеландский портал Stuff.co.nz.

По словам женщины, после этого в дом хлынула вода.

"Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", - добавила она.

Это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла вулкана, достигали в высоту 20 км, передает Геологическая служба Тонга.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 км от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2,3 тыс. км, власти предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением.

Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями заявило, что в некоторых частях страны могут появляться "сильные и необычные течения, а также непредсказуемые штормовые приливы в прибрежных районах".

BREAKING: Large eruption at Tonga's Hunga volcano, tsunami warning in effect pic.twitter.com/82qnF9o4PF — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

"Выброс энергии просто поражает. [...] Поступают сообщения, что люди слышали грохот, вызванный ударной волной, по всей Новой Зеландии", - сообщило местное метеорологическое бюро.

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