В ряде обалстей насыплет еще несколько сантиметров осадков.

На этой неделе зима будет наверстывать и компенсировать предыдущие теплые месяцы, ведь в ближайшие дни сохранится морозная погода. В среду и четверг через территорию нашей страны пройдет атмосферный фронт, который местами добавит еще несколько сантиметров снега. В большинстве областей сохранится гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 18-20 февраля синоптическая ситуация в Украине будет разной.

Во вторник, 18 числа, погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления. В дальнейшем атмосферные фронты с северо-запада обусловят 19 февраля в северных, западных и центральных областях, а 20 февраля в большинстве областей небольшой снег. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

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"В холодной воздушной массе температура будет очень зависеть от прояснений: ночи ожидаем холодными, особенно на востоке, а днем прогнозируем небольшой мороз", - говорят в Укргидрометцентре.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Морозы в Украине сохранятся как минимум до конца этой недели, а потепления стоит ожидать уже с начала следующей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам эксперта, уже с понедельника, 24 февраля, температура в Украине начнет постепенно расти.

"Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24-го февраля", - сказала она.

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