На этой неделе морозная погода еще продлится.

Морозная погода в Украине продлится как минимум до конца текущей недели, а повышение температуры ожидается с началом новой недели. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Морозы в Украине еще пощиплются до конца недели", - говорит она.

По данным эксперта, с понедельника, 24 февраля, в Украине начнется повышение температуры.

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"Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24-го февраля", - порадовала она прогнозом.

О том, что в ближайшие дни в Украине еще будут держаться морозы, говорят и в Укргидрометцентре.

В течение 19-20 февраля будет проходить атмосферный фронт, который принесет нам большую облачность и осадки, а на дорогах будет сохраняться гололедица.

21-22 февраля в Украине снова будет господствовать антициклон, поэтому осадков не будет, а температура ожидается такой, какая есть сейчас: ночью -9°...-15°, местами до -20°, а днем в большинстве областей -1°...-7°.

В Укргидрмоетцентре также прогнозируют, что с началом новой недели ожидается некоторое повышение температуры. ночи еще останутся морозными, а днем воздух будет прогреваться до "плюсов".

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