Атмосферные фронты уже постепенно покидают территорию нашей страны, на смену им идет антициклон.

Осенняя прохлада дает о себе знать и на этой неделе кое-где она даже усилится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферные фронты с дождями начинают покидать территорию нашей страны. С четверга в Украине уже будет господствовать антициклон, который обеспечит прояснения, но в то же время в большинстве областей ожидаются заморозки.

Сегодня в северных, западных, Винницкой и восточных областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны будет погода без существенных осадков. Температура днем +7°...+12°, а в южной части и восточных областях воздух еще прогреется до +11°...+17°.

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В среду в Украине, кроме запада, а в четверг в юго-восточной части пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны в эти дни будет без осадков.

16 октября в западных областях, 17 октября уже по всей стране, кроме юго-востока, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-5°.

Температура днем составит +6°...+13°, на Закарпатье и юге страны воздух еще будет прогреваться до +15°.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках в Украине. По ее прогнозу, они вероятны как минимум три ночи подряд на западе, севере и даже в центральной части: 17, 18 и 19 октября.

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