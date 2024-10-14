В столице будет холодно, а днем возможен небольшой дождь.

Во вторник, 15 октября, в Киеве будет пасмурно и влажно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +8°, а днем будет лишь на пару градусов теплее - до +11°. Ожидается преимущественно облачная погода, но временами с прояснениями. Также в течение дня вероятен небольшой дождь.

Ветер по-прежнему будет западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться, 746-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 15 октября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, небольшой дождь.

В Тернополе 15 октября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°.

В Одессе 15 октября - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+16°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.

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