Три ночи подряд в Украине ожидаются заморозки.

По меньшей мере три ночи подряд в Украине будут заморозки. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, заморозки ожидаются на западе, севере и даже в центральной части Украины.

"17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки!" - предупредила она.

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Заморозки в Украине - что говорят в Укргидрометцентре

На этой неделе в Украине ожидаются заморозки не только на почве, но и в воздухе. Как сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, похолодание обусловлено изменением синоптической ситуации. Хотя атмосферные фронты, вызвавшие дожди, уже покидают страну, небольшие осадки еще возможны в западных, восточных и северных областях. Со среды-четверга антициклон вытеснит облака, что приведет к прояснениям и похолоданию, особенно ночью.

Заморозки начнутся 16 октября в западных областях, а 17-18 октября распространятся на большинство регионов, кроме юга и востока. Дневная температура будет оставаться в пределах +12°C.

Птуха также отметила, что с 19 октября возможно повышение температуры, а с 20 октября ночные заморозки отступят, оставив ночную температуру на уровне +2...+8°C.

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