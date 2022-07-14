Перед выходными, 15 июля, в Киеве изменится погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до +16°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +24°.
В течение дня в Киеве ожидается пасмурная погода с прояснениями, небольшой дождь, возможно - с грозой.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,9 - 2,6 м/с. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погоды в Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+27°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +34°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно безоблачно, +14°...+28°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.