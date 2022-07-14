В течение дня вероятна гроза.

Перед выходными, 15 июля, в Киеве изменится погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +16°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +24°.

В течение дня в Киеве ожидается пасмурная погода с прояснениями, небольшой дождь, возможно - с грозой.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,9 - 2,6 м/с. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+27°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +34°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно безоблачно, +14°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

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