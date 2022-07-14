15 июля в Украине ожидаются дожди / фото ua.depositphotos.com

Перед выходными температура в Украине продолжит повышаться, однако в стране будут наблюдаться температурные контрасты. Так, на севере и местами на западе страны будет +19°...+24°, а на юго-востоке ударит жара до +30°...+33°. При этом осадки накроют полстраны. Дожди, местами с грозами, 15 июля ожидаются  на западе и севере, а также затронут некоторые центральные области. 

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°, гроза.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
  • В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+27°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+28°.
  • В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно безоблачно, +14°...+28°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.
Погода в Украине 15 июля / фото УНИАН

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